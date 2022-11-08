距年底苗栗縣長投票剩不到20天，民進黨籍縣長候選人徐定禎宣布，本周六（12）下午將在苑裡慈和宮舉辦「拒絕黑金，守護苗栗」造勢活動，並邀請到總統蔡英文、副總統賴清德等人蒞臨，他也喊話要拒絕黑金、翻轉苗栗，守護我們的家鄉！

徐定禎今（8）日在臉書發文表示，民調已經呈現黃金交叉，接下來他要全力衝刺、拉開領先差距。他表示自己知道苗栗鄉親們民心思變，大家都想換黨、換人做做看，「改變苗栗、翻轉苗栗是我們的共同期待」。

徐定禎直言，年底的選戰不是藍綠之爭，而是黑白對決、大是大非的選擇，「苗栗絕不能讓黑道砂皇當選縣長」，而「拒絕黑金，守護苗栗」既是所有鄉親們共同的心聲，也是他繼續奮戰到最後一刻的理念。

而選戰已經來到最後衝刺階段，徐定禎表示他堅持反賄選、反奧步，更拜託所有鄉親們要用力拉票，集中選票，一起撕掉苗栗國標籤，讓苗栗改變成真！

對此許多網友也前來打氣，留言寫道「加油」、「正義ㄧ定要贏」、「換人做做看」、「祝高票當選」。