唯數(6626)開發的首款原創區塊鏈遊戲《AstroGator：REBORN》GameFi，而通往此款GameFi的入場券《AstroGator：REBORN》NFT在11月7日台灣時間晚上10點於全球擁有1000萬用戶的Crypto.com交易平台首次發行並已完售。今日宣布將於11月17日、18日在《AstroGator：REBORN》官方網站進行預售。

《AstroGator：REBORN》NFT在台灣時間11月7日晚上在Crypto.com交易平台進行首次發行銷售，開賣30分鐘後隨即完售。《AstroGator：REBORN》11月17日、18日分別進行第一波和第二波的預售，且於11月28日進行公售，預計於12月6日上線。

《AstroGator：REBORN》NFT是進入《AstroGator：REBORN》遊戲的角色，在遊戲中可以獲得電氣石AGTT並進行養成、裝備提升等等，電氣石AGTT與養成後的NFT，皆可轉入錢包成為永久資產，在二級市場上販售。

《AstroGator：REBORN》GameFi是一款放置型換裝養成遊戲，遊戲中的太空鱷魚將以「機械太空鱷魚」的新形象，將帶給收藏家、玩家、投資者們全新的感受。太空鱷魚角色分為兩種職業，探索鱷魚與統治鱷魚，且分為六大類，稀有度越高則收益則越佳，若開局就拿到金色品質的鱷魚，就是傳說級的統治鱷魚，不僅可向其餘的探索鱷魚徵稅之外，在遊戲各個階段則有較多優勢。每隻鱷魚都有不同的屬性，玩家的配點都將培育出不同屬性的鱷魚，更添遊戲變數像是「幸運」屬性越高，事件獲得獎勵就會越好。