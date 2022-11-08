網路近日流傳一段20多人被關在在淡水新市鎮的某住家內，20多人全被銬手腳、蜷縮倒地，有人遭蒙眼、塞嘴，門外還有女子坐著，雙眼泛紅看似無助。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網路近日流傳一段20多人被關在在淡水新市鎮的某住家內，20多人全被銬手腳、蜷縮倒地，有人遭蒙眼、塞嘴，門外還有女子坐著，雙眼泛紅看似無助。（翻攝自臉書「爆料公社」）

「台版柬埔寨」囚禁豬仔畫面曝光！網路近日流傳一段20多人被關在一處民宅房內，20多人全遭銬手腳、蜷縮倒地，有人遭蒙眼、塞嘴，還有女子坐著，雙眼泛紅看似無助，警方稍早證實地點確實為詐團的淡水據點；這起「台版柬埔寨」凌虐案，警方目前已在淡水、中壢救出58名被害人，另有3人被虐死，共23嫌落網，14人收押。

臉書爆料公社日前曝光一段影片，是眾多被害人受困在淡水新市鎮某大樓裡的畫面，小小僅5坪的空間竟有20多人蜷縮身體倒在地板排列著，手腳都被綁住，有人嘴被塞毛巾、遭蒙眼，影片是在某個LINE群組遭人傳出，還有訊息直接指出是「網路求職，被控制的人」。

這起「台版柬埔寨」凌虐案，警方先後在淡水、中壢救出58名被害人，另有3人被虐死，共23嫌落網、14人收押。綽號「茶董」的主嫌陳樺韋已被逮，士林地檢署認為陳嫌手法凶殘泯滅人性、前所未見，依犯私行拘禁致死、加重強盜、加重詐欺、指揮犯罪組織、洗錢、非法使人施用第3級毒品等6罪聲押，士林地院昨裁定羈押禁見。

檢警調查，10月中發生應徵的黃姓求職者，不堪遭虐從中壢11樓墜樓身亡，10月底罹患慢性病的黃女、林男死亡，嫌犯搬運屍體到地下室，轉到龜山棄屍。兇嫌利用求職者亟需工作心態，要求帶存摺、提款卡面試，一見面就搜刮財物、證件，強行集中囚禁，關在中壢的大樓5坪房內，規定不能交談，若有不從，就以電擊棒凌虐，甚至皮鞭抽打，囚禁長達1個月。