冬天是草莓的產季，不少人都滿心期待各式甜點店推出的季節限定的草莓商品，泌尿科醫師表示，草莓不僅適合當蛋糕等甜點上的裝飾，本身就具有極高的營養價值，例如葉酸、鞣花酸、花青素、維生素C等，其中鞣花酸可以抗癌、抗氧化，花青素與維生素C則可增強免疫力、預防泌尿道感染。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專貼文表示，草莓是營養價值含量相當高的水果，豐富的營養素包括葉酸、維生素A、維生素C、鈣、鎂、鉀、花青素、鞣花酸。草莓也是泌尿科醫師最愛的水果之一，因為它可以增加免疫力、保護泌尿道、利尿消水腫，所以他很推薦民眾食用。

他特別強調，鞣花酸這項營養素，需要特別說明，除了草莓外，櫻桃、葡萄也有此營養素，具有抗癌、抗氧化的功效。

高銘鴻曾在先前也曾貼文說明，草莓具有多種功效。首先，草莓的葉酸含量為水果之冠，葉酸有助造血、維持神經穩定。其次，草莓有豐富的維生素C，有助於提升免疫力、避免感冒。

此外，草莓有豐富的花青素與維生素C可以預防泌尿道發炎感染；草莓中的鉀狀排除身體多餘的鹽分，可利尿消水腫。他並說，草莓熱量低，100克才32.5大卡，真的不用擔心會吃胖，所以民眾可以不擔心因此吃進過多的熱量。