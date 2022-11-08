現場學生親自介紹作品，帶領觀看者可以更瞭解建築設計課程豐富有趣的面向(于家麒攝)

本次展出總計有金大建築學系大一學生設計的45件作品，每件作品皆展現出極豐富的創作活力與設計原創性(于家麒攝)

以學姐身分帶著設計作品回母校參展的洪宇芊同學，展示作品「牽牛花牽變萬化」(于家麒攝)

藉由展覽，期待金門高中的學生能從中認識建築設計，增加對生活中探索美感的能力及提昇自身美學涵養(于家麒攝)

金大建築系透過大一學生的設計作品，安排與金門高中師生的一場教學分享，落實建築教學與實踐的精神(于家麒攝)

近年屢獲國內外大獎的金門大學建築系，為了提供高中生能了解建築設計領域的大學端課程地圖之核心樣貌，給學生未來多面向興趣選擇參考，今(11／8)起至11／18在金門高中白宮，舉辦「金大建築設計作品展暨金門高中圖書館設計圖書展」，以全方位五感體驗，讓大學生帶領高中生大手攜小手，瞭解更多建築設計課程豐富有趣的面向，適性揚才。

本次展出總計有金大建築學系大一學生設計的45件作品，每件作品皆展現出極豐富的創作活力與設計原創性，手繪的設計構想說明圖面詳細的繪製出設計發展的過程與想法，再透過細緻的模型製作與圖面相互應證說明設計成果。

現場學生親自介紹作品，帶領觀看者可以更瞭解建築設計課程豐富有趣的面向，期待吸引更多的未來莘莘學子加入建築學系的學習行列，讓高中學生提早了解「建築學」是美學與工學之結合，一種從設計構想到空間組構，以滿足人類基本需求的藝術與技術，培養空間專業人才，並以建築師養成訓練為重要目標。

這次的建築設計展出的主題為「植物型態的抽象化與空間轉化」，每位學生從挑選一種最吸引自己的植物，開始仔細的觀察、研究與紀錄。跟循課程的進度安排，經由觀察、觸碰、聽、聞、心靈感受，利用手繪記錄植物的各種特徵，透過寫實紀錄、細部分解、想像轉化（抽象化) 再到空間構成的過程，進行從植物特徵描繪2D圖面逐漸發展到3D模型的空間量體，一系列的設計課程安排，讓即使沒有美術或設計背景的大一新生都可以發展出獨特且原創性的設計作品。

每位學生都要逐一詳細且有條理的介紹自己的作品，呈現出的設計作品包括，豐富且詳細的手繪設計說明圖面與精緻的空間模型，圖面包含觀察植物的手繪紀錄，透過植物特徵與元素的型態轉化，練習設計的抽象化思考，並且發展出多層次的3D空間模型作品，每位學生的成果都相當的豐富且展現出獨特的創作能力。

去年才從金門高中畢業，如今以學姐身分帶著設計作品回母校參展的洪宇芊同學表示，她非常喜歡到處看看建築物的設計與結構，所以才會選擇念這科系；雖然從小在金門長大，但這片土地有太多美好與極具特色的建築物讓他捨不得離開，所以選擇留在故鄉繼續念書，將來學有所成一定會貢獻所學，為金門設計出更多有特色的建築物。而他這次帶來參展的作品是「牽牛花牽變萬化」，將牽牛花的一生融入設計當中，層層勾勒出生命的細節，利用虛與實的結合，追求花的整體呈現。

另一展出主題為金門高中的圖書展，書籍種類以圖書館設計為主軸，並與金門縣文化局合作，展出「金門縣中心圖書館及美術館」的競圖設計作品影片解說，了解圖美館設計理念，介紹給學生了解，探索圖美館空間奧秘，精進設計的專業。

金大教務長高瑞新指出，建築系近年師生屢獲國內外大獎，培育學生軟硬實力兼具，提升專業能力與競爭力，兼顧專業與通識能力，產業無縫接軌實務導向，滿足學生多元選擇。這次活動課程，大手攜小手，適性揚才，期待金門高中的學生能從課程中認識建築設計，增加對生活中探索美感的能力及提昇自身美學涵養，擁有身心豐實平衡的美好生活。

建築系主任張旭福強調，國立金門大學建築學系五年制課程規劃，因應國際潮流與國家發展政策及配合國內發展需求，訓練學生培養『務實品質』及『永續經營』的觀念，同時也培育學生具備職場高等專業競爭力為教育宗旨。

張旭福表示，本次展覽，走入金門的田野，透過環境的探索與觀察，空間專業能力培養與建立，重新透過身體對環境感知能力的再建構，以五感體驗、再認識、新理解、分解重構、想像與創造能力的開發過程，建立對設計課題的深入探討與表現，剖析與建築美學精隨的結合。

金大表示，建築系師生不忘建築人的社會責任，將建築設計推廣向下扎根，透過大一學生的設計作品，安排與金門高中師生的一場教學分享，以落實建築教學與實踐的精神。11月8日至18日於金門高中白宮一樓的設計作品展，現場將安排建築系學生親自解說設計作品，也期待能吸引高中生對建築專業的學習興趣，歡迎各界有興趣學生及家長，同時也歡迎金門鄉親一同來觀看豐富且精彩的作品分享並蒞臨參觀指導。