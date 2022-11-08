昨天（7日）是立冬交年運，在年運交接之後，明年的運勢就會逐漸開始影響生活，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專表示，明年是兔年，屬兔的人值太歲，但不妨礙事業及財運，有機會升職加薪，但工作上而事必躬親，且作風不宜過度強勢，以免自斷後路。

此外，生肖兔明年的桃花大多為萍水相逢、露水情緣，不易開花結果，也要特別留意健康問題及血光之災。以下為艾菲爾對生肖兔明年事業、財運、感情、健康運勢所做的詳細解說。

▍整體運勢

2023年的生肖兔正逢本命年，整體運勢亦喜亦憂，事業與財運方面，有機會升官加薪，並且獲得口碑及聲望，今年適合凡事事必躬親有助於事業大放光彩，學業也易金榜題名獲取功名，今年事業上的人際關係不宜過度強勢，放軟身段才有後路，感情方面最好與剛認識的異性慢慢來，互相認識有一定的程度再決定是否要在一起，否則感情來得快、去得也快，身體健康則要多注意，時常接觸大自然放鬆身心、保養身體，整年適合散心、捐血、洗牙、行善積德緩和本命年所帶來的衝擊。

▍事業運勢

在事業方面，生肖兔有比肩、將星、偏印照拂，容易得到貴人照應，加上過去累積的實力，將是2023年事業上不小的優勢，大有機會升官加薪、打響自身口碑與聲望，工作福利與環境也有機會獲得改善，今年在事業上得躬體力行，若將事務轉手他人則會削減掉你的好運，如果從事藝術、工藝、水利、餐飲方面的工作，相當值得期待今年將會大放光彩，若有考試需求，也容易金榜題名獲取好成績，而正逢本命年，面對事業上所觸及的人際關係，不宜過度強硬堅守立場，宜放軟身段、時常接觸大自然，放鬆身心。

▍財運運勢

財運方面得金匱助力，有貴人關照、富貴人脈幫助升職加薪，而且是不小的調幅，加上自身過去的努力考取專業證照，也能加薪不少，如果仍有想要學習的專業技能，儘管去上課取得證照，這將會在2023的運勢上大大加分，在房產方面若有投資、買房的想法，一切都做好萬全的準備再進行，切勿聽信小人讒言，雖然財運不俗，惟本命年容易遭遇破財與變故，保持理性與冷靜，別急著做選擇。

▍感情運勢

生肖兔在2023年是屬於自帶桃花的類型，惟今年逢本命年的關係，也許會削弱桃花的威力，或是桃花大多為萍水相逢、霧水情緣，不易開花結果，主要是容易結識有共同話題的異性，剛開始會憑著一時衝動的情緒而走到一起，不過在逐漸相處過後，則會發現彼此不適合，建議感情事需要慢慢來，若總是在速食愛情中流連忘返，心中的情感則容易內耗、忘記自己原本心中本來就有愛。

▍健康運勢

生肖兔在本命年，健康不免有所損耗，尤其在使用尖銳器具方面，需要十分小心，身體方面則容易腸胃不適、肌肉拉傷、呼吸系統也易引發問題，也可能因為與人衝突而見血，損傷身體，出門在外，交通方面則得遵守規則行動，否則易引發傷害。