神岡國小學童參與綠繪本說故事列車活動，學習珍惜食物不浪費的重要。（主婦聯盟提供）

主婦聯盟環境教育保護基金會台中分會志工，到神岡國小推廣環保。（主婦聯盟提供）

主婦聯盟環境保護基金會台中分會結合全家便利商店，啟動綠繪本故事列車活動，綠繪本故事列車7、8日一連兩天駛進神岡國小，講師黃美滿以生動、活潑有趣方式，藉由繪本故事「如果有一天，我們都沒有東西吃」導讀，搭配活動與小遊戲，讓神岡國小學生了解到珍惜食物，不浪費食物重要性。

神岡國小校長王丕助表示，學生們在環保故事的課程參與中，感受綠繪本的環境教育魔力，引起很大的共鳴，在當日午餐中，學生立刻實踐不浪費食物，吃多少、盛多少，達到零廚餘行動。

綠繪本講師黃美滿本身也是退休教師，她在主婦聯盟環境保護基金會台中分會擔任志工8年，說故事、設計教案都難不倒她，每次出任務都遠從彰化到台中，路途遙遠但樂在其中，而且8年來講師費所得也全數捐出做環保，精神令人敬佩。

黃美滿說，希望透過生動講述故事方式，營造活潑氛圍，使孩子們在輕鬆愉快自在情境下建立環保觀念，過程中也結合小遊戲互動，期待透過環境教育繪本引導，讓學生關注自身居住的環境問題，進而身體力行學習愛護環境，建立正確環保觀念。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會表示，推廣環保要從小扎根，綠繪本說故事列車首次和全家便利商店合作，兩年來已經舉辦將近100場次，基金會十幾位說故事志工都是對環保教育非常有熱忱的媽媽、或是退休教師，他們在專業培訓後，不辭辛勞奔波到處巡迴講繪本故事，除了在校園裡，也在全家便利商店的場域進行。

會長耿明誼說，綠繪本列車不只是說故事，會介紹繪本內容相關的環境概念，帶著參與的孩子進行跟主題相關的環境教育活動，來聽故事就像是上了一堂好玩又寓教於樂的環境教育課。