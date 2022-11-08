桃園市長候選人鄭寶清今天到桃園區各處市場掃街，鄭寶清表示，自己提出長輩1萬元敬老金、年輕人買房自備款政府負責。他強調，每個政見都是希望發展經濟，讓長輩、市民都過更好。

鄭寶清說，自己住在桃園區三十多年，這些市場已成為桃園人的日常，除了物美價廉，濃濃的人情味也是這裡最寶貴的之處，感謝疼惜寶清的攤商朋友們，讓他感動不已，民眾每一句支持與鼓勵都會牢記在心中，成為繼續前進的動力。

鄭寶清也表示，請桃園市民放心把桃園交給他，未來針對市場發展最重要的是環境與政府輔導整建轉型，必須更加活絡傳統市場的經濟發展，讓更多人願意走入傳統市場、促進經濟發展。

鄭寶清提到，振興經濟方面，希望讓長輩個人發1萬塊給他們，而長輩有錢就會到市場花錢。另外就是買房子自備款政府負責，將吸引全台灣年輕人搬到桃園來，經濟自然而然就會好。每個政見都是希望發展經濟，讓長輩、市民都過更好。