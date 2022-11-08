聯合國氣候變遷大會在埃及登場，傳出英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將在會後宣布，斥巨資向美國購買100億立方公尺的天然氣，以確保未來能源供應的穩定，與此同時，前首相強森（Boris Johnson）呼籲蘇納克應該要拒絕提供能源補償金，因為英國已經快沒錢了。

綜合外媒報導，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯切斷供應歐盟天然氣，引爆歐洲瘋搶天然氣的大戰，先前英國國家電力供應公司就曾公開表示，供電能否穩定，取決於英國的天然氣價格能否在市場搏得先機，顯示英國需要花錢擊敗競爭對手，才能保障天然氣供應穩定。

因此，當蘇納克有意砸錢購買美國天然氣的消息傳出後，市場並沒有感到相當意外。前首相強森則將問題聚焦在會議上將討論的氣候補償金，英國應該要避免向貧窮國家提供金錢補助，或許可以換成提供技術援助的方式進行替代，因為英國已經快沒錢了，財政出現困難。

氣候補償金是由過去工業發展興盛、碳排放量高的國家向受氣候變遷影響最嚴重的國家，尤其是貧窮國家提供賠償與金錢補助。蘇納克也預計在會議上討論此事，但詳細規模仍不得而知。

強森則認為，已開發國家無法替落後國家「治百病」更何況要由誰來設定賠償金，英國根本沒有任何財政資源去做這件事，還不如讓英國幫助這些國家降低碳排或綠色能源技術。

強森的看法直戳英國痛處，由於能源危機爆發，企業、民眾的用電成本飆升，進而讓通膨危機更為嚴重，生活陷入「糧食與取暖」二選一的困境，若此時又要砸錢幫助貧窮國家，不僅財政會遇到困難，甚至可能引發政治風暴。