直播》高端EUA審查委員背景曝光 指揮中心最新說明｜2022.11.08 @中時新聞網

國內今天新增2萬4935本土個案，另新增死亡15例、中重症個案33例，雙雙創下180多天以來新低紀錄；另有境外移入個案新增39例 。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，本土個案較上周二減少9307力、下降27.2％，目前持續疫情下降中。

本土個案新增2萬4935例，較上周二（3萬4242例）下降27.2％；各縣市分布前六名為高雄3734例、新北3722例、台中3552例、台南2541例、桃園2166例、台北2107例。

今天新增死亡15例，創下5月11日以來新低，不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，應為北部和中部有部分資料尚未收集齊全，仍待觀察明後天死亡數變化。至於中重症個案增加33例，分別為20例中症和13例重症，亦創下5月3日以來最低紀錄。

新增死亡個案為5例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、14例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月13日至11月4日，死亡日期介於10月28日至11月5日

羅一鈞說明，其中一例為40多歲女性，有骨髓疾病等慢性病，未接種疫苗，10月8日發燒，因白血球低下住院治療，住院期間持續發燒，10月18日PCR採檢陽性確診，後續出現肺炎，使用瑞德西韋，插管並轉入加護病房，經積極救治仍於11月5日過世，死因為新冠肺炎及念珠菌血症。

另一名為40多歲男性，有肝硬化等慢性病，曾接種1劑疫苗，10月29日因全身虛弱、食慾差至急診住院，檢查有肺炎及敗血性休克，使用瑞德西韋治療並積極救治，仍於10月31日死亡，死因為新冠肺炎合併敗血性休克。

今日新增39例境外移入個案中，為14例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自義大利、奧地利(各1例)移入，另37例感染國家調查中。入境日期介於今年10月10日至11月7日。