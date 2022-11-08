台灣竹林面積約18.3萬公頃，占森林覆蓋面積8％，推估竹材的蘊藏量約有15.8億支，竹種歧異度為全球最高，原生竹種高達25種，氣候因素使竹材較其他國家品質優良。然而面對鄰國低價競爭、國內生產與技術出現斷層等，學者指出，竹產業必須引進高效能機械化，否則前端成本過高將侷限利用與發展。

根據農委會林業統計，2016年前全台竹材生產量每年可達200萬支以上，其中以原住民保留地為生產為主力(平均約85％) ；2016年後全台竹材生產呈現逐年驟減至50-70萬支，2017年起全台竹材產業缺料情形嚴重。

竹材進出口部分，台灣的竹材進口價值遠大於出口價值，2001年至2019年出口價值維持6至8億左右，2020年出口價值跌破3億，2017年後竹材進口價值急劇攀升，進出口差額超過10億，同年國產竹材產量與價值亦呈下降趨勢，國內市場需求由進口竹材製品替代。

農委會林物局造林生產組科長王芳表示，竹子非現今主流使用材料，產業規模小也無法大量穩定生產竹製產品；此外，生產或技術斷層及人員老化、東南亞及中國大陸產品低價競爭，加上原住民保留地禁伐補償也降低了生產意願。

屏科大森林系教授羅凱安指出，台灣竹林資源豐富，但近30年來因為人力老化、工資及作業成本高，許多竹材加工產業鍊已外移或消失，加上中國大陸、越南低價竹產品輸入、替代品增加，也缺乏經營與投資創新意願，且竹林經過20-30年未經營，技術、人力不足，加上經營規模不大、作業缺乏效率，因而供貨不穩。

羅凱安表示，竹叢久未整理導致竹叢大、無用倒竹多，為解決上述現象，故需要有先整理叢基的機具，也就是竹林收穫要引進機械化作業，畢竟現在人力嚴重不足，機械化已經勢在必行。

農委會副主委黃金城表示，台灣竹產業若要發展，前端集材人工成本就不能太高，如何機械化省工就是重點，否則讓建築界、工藝界回頭使用竹材時都會偏貴，未來使用空間也會有限。