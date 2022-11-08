有「台中最美後花園」之稱的大坑風景區有12條登山路線，吸引許多民眾健行休閒，為讓登山族群搭乘捷運快速接駁，台中市政府交通局推出首條登山公車！

交通局指出，為使台中市大眾運輸系統更加完善，交通局持續滾動檢討捷運綠線車站周邊公車路網，透過路網躍進與運量提升加強交通接駁，擴大大眾運輸系統。因應大坑風景區交通需求，推動搭捷運串連登山公車，讓民眾輕鬆到大坑爬山，不必煩惱停車問題。

交通局長葉昭甫表示，戶外休閒風氣盛行，為便利民眾到大坑運動、旅遊，交通局推動登山公車路線，調整66路假日18個班次為「66副」，路線營運時間為5時10分至16時50分，自捷運與台鐵松竹站東側的軍福十九路發車，經捷運舊社站後直行松竹路前往大坑1、2、3、9、10號等登山步道。

66路副線直行松竹路一段至大坑經補庫地區，也是捷運綠線延伸線路段。對此，交通局表示，希望培養捷運綠線延伸線運量，乘客如有捷運松竹站、舊社站前往大坑9、10號登山步道乘車需求，亦可搭乘922路公車前往，打造「形塑類捷運路網！」

葉局長也進一步說明，目前捷運綠線沿線18個車站周邊公車路線已達到104條路線，交通局加強滾動式檢討公車路網，使捷運與公車發揮1加1大於2的功效，提升大眾運輸使用率，完善公共運輸服務。

台中捷運自去年4月通車營運，交通局配合通車期程盤點捷運綠線沿線周邊公車路網，陸續新闢11條路線、調整15條既有公車路線，以及轉型與捷運高重疊路線，並在主要路廊推行幹線公車，強化捷運聯外接駁。

不僅推出首條登山公車，交通局評估公車路網效益，北屯區旱溪以東的東山路段，若欲前往捷運四維國小站，需在聯安醫院轉乘公車或搭乘繞經太原車站的68路公車前往，因此於11月1日起調整直行東山路的1路公車串連捷運四維國小站。此外，台中市民還可享搭公車10公里免費、超過10公里車資上限10元的「雙十公車」優惠！(台中市政府交通局廣告)