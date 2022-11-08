花蓮縣豐濱鄉公所用圖文、影像記載鄉內4名耆老的傳統編織技藝，並將其出版成書，未來會放於公共圖書館或公家單位廳舍，讓編織技藝被看見，持續傳承部落文化。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉公所用圖文、影像記載鄉內4名耆老的傳統編織技藝，並將其出版成書，未來會放於公共圖書館或公家單位廳舍，讓編織技藝被看見，持續傳承部落文化。（羅亦晽攝）

花蓮縣豐濱鄉公所用圖文、影像記載鄉內4名耆老的傳統編織技藝，並將其出版成書，未來會放於公共圖書館或公家單位廳舍，讓編織技藝被看見，持續傳承部落文化。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

編連起不曾離去的技藝與記憶！花蓮縣豐濱鄉居民多為阿美族及噶瑪蘭族，2族群雖有獨特的傳統編織技藝，卻隨社會變遷逐漸凋零。鄉公所為保存這些傳統工藝，訪問4名年紀超過80歲的地方耆老，將其口述內容化為文字，用圖像、影片記載編織過程，並發行《豐濱製造：原住民編織工藝師圖冊》一書，未來會放於公共圖書館或公家單位廳舍，讓編織技藝被看見，持續傳承部落文化。

豐濱鄉公所委託島人國際創意整合公司，用文字、圖片及影像，記錄102歲噶瑪蘭族朱阿菊、87歲阿美族吳阿春、86歲阿美族吳碧雲及82歲阿美族林清進等鄉內4名編織耆老的傳統工藝手法，並斥資70萬元，首刷1000本《豐濱製造：原住民編織工藝師圖冊》，今天舉辦成果發表會，其中吳阿春與吳碧雲2名耆老在家人陪同下親臨會場，接受鄉公所致贈的感謝狀。

其中，吳阿春因身背自己用藤條編織的迷你版「背簍」到會場，是全場焦點，他也分享踏入編織路的故事，小時候常見父親在編織可盛放上山打獵、下海捕魚，或務農收穫的背籠，72歲那年，因他無法再打獵、捕魚及務農，便想起父親的傳統工藝，一點一滴地編織出各式生活用品，如背簍、魚簍等。

「文化不曾消失，只是我們忘了留住它」，豐濱鄉長江莉婷分享她小時候拒絕向母親學習編織工藝，進而成人生最大的遺憾時，哽咽的說，鄉內許多古老、珍貴的無形文化近年隨歲月與族人流逝逐漸沒落，且耆老口述內容因沒有圖文記載，很容易被遺忘，然而，這些文化必須傳承，因此才會將耆老的編織工藝，以圖文、影像方式呈現，讓年輕族人能持續保存這些工藝。

江莉婷另提到，《豐濱製造》內容除以中文撰寫，也有族語，部落長輩能藉此知道書裡在寫些什麼，且書本封面「豐濱製造」4個字則利用公所同仁書寫的毛筆字呈現，打造一本真的屬於豐濱鄉製造的書籍，未來也會策劃最古老的釀酒紀錄圖冊，讓傳統手藝能持續被記載。

發表會引言人、東華大學原住民族樂舞與藝術學士學位學程的副教授王昱心表示，該書第一部分主要在介紹豐濱地理人文自然環境，第二部分則是呈現4名編織耆老的故事，最後則是思考如何將傳統工藝變成當代工藝，並在當代使用，甚至延伸讓年輕一代去做更好的利用。