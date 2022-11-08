九合一選舉倒數2周，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕8日在市府市政會議宣布，配合選罷法及中選會規定，她將於10日開始請假，請假期間職務由副市長代理，市政工作不會停擺；盧秀燕同時宣布多個好消息，她說，台中市疫苗注射率六都第一，且獲選經濟部優良市集及空汙持續改善，市政持續推動中。

盧秀燕8日上午繼續穿著中信兄弟棒球隊球衣主持市政會議，她致詞時說，因11月26日就是九合一選舉投票日，依照選罷法、中選會的規定，市長選舉的競選活動為投票前15天，也因此，她將於11月10日開始請假，也期勉市府同仁堅守崗位，不能鬆懈。

此外，11月12日是醫師節，盧秀燕也特別祝醫師們醫師節快樂，她說，醫護人員在疫情期間守護民眾健康，是市民最堅強的後盾，讓台中疫情持續穩定，且配合中央政策持續解封，目前台中6個月到4歲孩童的第1、2劑疫苗，以及65歲以上老人接種第4、5劑疫苗接種率都是六都第一，次世代疫苗接種量也為全國最高。

盧秀燕也報告台中市近來的喜訊，她強調，受疫情逐漸解封影響，台中捷運運量攀升，10月搭乘人次達94萬5534人次、創下單月最高，更比去年同期成長36％；另台中PM2.5濃度10月也降至12.8微克，是歷年最好的成績。

囤房稅7月開始進帳，盧秀燕提醒，市府以囤房稅收入補助房租津貼，家中有1名孩子者可獲補助4000元、3個孩子的家庭可補助1萬2000元，11月底前受理申請；而經濟部公布優良市集名單，台中市成績為全台第一，其中建國市場、逢甲夜市都獲五星。