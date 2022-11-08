中國國民黨8日舉辦「人口跌破八十萬，蔡總統對屏東的承諾完全跳票」記者會 ，屏東市市民代表傅建雄（左）、屏東縣議員黃明賢（中）、國民黨文傳會副主委練鴻慶（右），共同表示民進黨屏東執政那麼多年，老人福利，兒童政策不如人家，未見改善，人口外移到別縣市，要求政府能夠引進高薪資的工作機會，讓屏東子弟可以留在屏東。（陳俊吉攝）

屏東縣由民進黨長期執政，蔡總統與行政院長蘇貞昌都是屏東人。但國民黨今批，屏東人需要的基礎建設長期紙上作業，政府卻以近50億元推「百里種樹」；競爭力衰退也讓屏東人口跌破80萬人，退到1968年水準，民進黨一直在騙屏東人。

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，民進黨政府執政以來，屏東縣分得的統籌分配款每況愈下；屏東交通建設不足，行政院長蘇貞昌承諾高鐵延伸至屏東，卻僅規畫2.6公里；唯一的恆春機場現在出租提供練氣功。

屏東縣議員黃明賢指出，屏東縣長潘孟安承諾爭取高鐵南延、屏北快道、屏南快道、高屏東西向第二快道、恆春觀光鐵道與高捷延伸屏東6項交通政策，但8年過去一場空，年底要卸任，今年10月才在立法院發怒，毫無政治人物擔當。

黃明賢說，屏東地形狹長，從南到北距離遙遠，其中屏南交通網特別脆弱，只有一條屏鵝公路可聯外，醫療後送需求嚴峻，屏東人30年來念茲在茲一條快速、安全、便利回家的路，民進黨長期執政卻堅持不給，「屏東人你應該要生氣」。

黃明賢也提到，屏東薪資所得和生活水準長期低落，潘孟安也無心招商引資，導致新生兒越生越少，人口外移嚴重，老人福利還幾乎是全台倒數，導致屏東高樹、里港一帶居民為了更好的福利，遷戶籍到一河之隔的高雄大樹。

屏東市市民代表傅建雄則說，屏東縣政府該做的建設不做，卻投入48.8億元推「百里種樹」，但工程會影響道路管線，導致當地經常停水停電、路燈不亮，近日有老翁在屏鵝公路穿越馬路被車子撞死，屏縣府竟說是工程必要之惡。

傅建雄說，錯誤的政策比貪汙更可怕，有民眾發起統計，「百里種樹」總共已造成包括民眾輪胎爆胎、底盤受損、避震器受損等81件個案，屏縣府應在縣府成立特別行政中心協助民眾申請國賠。