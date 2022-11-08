雲林縣第6選區縣議員候選人蔡孟真，訴求產業與觀光結合，發展沿海整體經濟。（蔡孟真提供／張朝欣雲林傳真）

選前倒數，雲林縣第6選區縣議員候選人提出產業政見，搶攻中間選民選票，民進黨蔡岳儒推出美食大補帖網路行銷平台，藉由網路行銷大北港地區美食、農特產品。民進黨蔡孟真訴求產業與觀光結合，發展沿海整體經濟。無黨王新堯規畫引進科技養殖種植機具並給予補助，開發通路平台自產自銷。

尋求連任的蔡岳儒8日舉行「產業行銷阮來做」記者會，推出升級版美食大補帖網路行銷平台，他表示之前透過臉書社團集結數百家北港在地美食小吃，印製成「北港美食大補帖」，方便民眾按圖索驥，大受歡迎，因此將大補帖再升級，擴充至水林鄉與口湖鄉，並建構線上平台促銷。

蔡岳儒說，未來將邀雲林旅外青年一起行銷，透過線上平台連結外縣市消費者，再媒合在地店家開發冷藏、冷凍食品以利宅配，把握宅配經濟趨勢開發宅配商機，把大北港地區的美食送到全台饕客手中。

同樣尋求連任的蔡孟真訴求產業與觀光結合，讓北港朝天宮的香客變遊客，把遊客帶到水林鄉與口湖鄉，形成帶狀旅遊動線，發展沿海整體經濟，同時協助農漁民投入地方創生，包括台灣鯛、鰻魚、烏魚等地方特產，藉此提升品質與產值，增加農漁民收入。

捲土重來的王新堯，提出打造傳統文化老城翻新計畫，活絡商圈發展在地觀光，結合節慶辦理觀光級大型歡慶活動。輔導農民種植養殖價值性農漁產品，引進科技養殖種植機具並給予補助，開發通路平台自產自銷，加大農漁民福利，吸引青年返鄉投入農漁業。