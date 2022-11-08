國民黨文傳會副主委舒翠玲批評，蔡英文總統說要打擊犯罪、毒品零容忍，但黨內卻與毒品犯罪結合在一起。（國民黨提供）

蔡英文總統上周三才宣示要終結黑金，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬卻傳出與涉毒的邱姓里長候選人成立聯合後援會，該邱姓候選人過往還自爆與桃園市長鄭文燦交情匪淺。國民黨今質疑，這樣的執政黨，怎麼不影響警方依法打擊犯罪決心？

國民黨文傳會副主委舒翠玲批評，蔡英文總統說要打擊犯罪、毒品零容忍，但黨內卻與毒品犯罪結合在一起，要怎麼不影響警方依法打擊犯罪決心？

舒翠玲細數，民進黨台北市黨部染黑、立法院民進黨團總召柯建銘兒子進口大麻沒事、民進黨議員是販毒首腦，道德底線在哪？現在蔡英文總統、鄭文燦、鄭運鵬有出席該邱姓候選人後援會成立大會？事實具在不容狡辯。

國民黨桃園市議員詹江村表示，與鄭運鵬共用後援會的青埔里邱姓里長候選人前科累累，2015年被毒品勒戒、2018年再犯與毒品有關案件與酒駕，難道顏色對了毒品累犯也可以被接受？

鄭運鵬競選辦公室稱，鄭運鵬與邱姓候選人合照是合成的。詹江村反問，若不是競選總夥伴怎會合成？後援會怎會掛一起？邱姓里長候選人之前就是前民進黨桃院市長候選人林智堅輔選大將，還到桃園市長鄭文燦官邸參加鄭生日宴餐敘。

對民進黨與邱姓候選人再稱，邱當天去鄭運鵬官邸是「不請自來」。詹江村說，桃園官邸曾發生劉邦友命案，現在會讓人不請自去？還是以後每個桃園市民都去官邸吃飯？

國民黨桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶補充，邱姓候選人7月6日在臉書祝賀鄭文燦生日快樂，還說特別感謝市長的邀約，讓我們兄弟會陪同慶生祝賀，可見兩人是同一個兄弟會，警察怎麼敢辦？上梁不正下梁歪。

詹江村說，鄭運鵬青埔後援會地址就在邱姓里長候選人服務處，後援會也成立多時，當時蔡英文總統也去力挺這個毒品累犯、酒駕前科犯，怎麼共同造勢隔天就切割？

桃園市議員梁為超表示，蔡英文總統要出席任何候選人後援會成立活動，都會先確認維安，名單要審核，若過程中鄭文燦、鄭運鵬或蔡有意見，都可要求邱不要來，蔡後來出席邱姓候選人後援會成立大會等於用行動證明相挺。

梁為超也出示綠營內部訊息記錄表示，事件發生後，鄭文燦辦公室副主任施彥廷下達要切割指令，還稱鄭運鵬沒有跟誰成立聯合後援會，只是來參加活動，但邱後援會成立前廣發文宣宣傳，活動辦完還有當天照片紀錄，現在出事才要切割？

對鄭運鵬說與邱冠廷合體是國民黨刻意操作，舒翠玲反問，難道鄭運鵬青埔後援會是國民黨成立的？還是國民黨要鄭運鵬與邱姓候選人一起成立後援會？活動宣傳文宣是國民黨設計、發放？

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