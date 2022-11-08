韓國影壇盛事「第43屆青龍電影獎」將在本月25日登場，今（8日）揭曉入圍名單，將代表韓國角逐明年奧斯卡最佳國際電影的《分手的決心》是本屆大贏家，共獲13項提名，不僅入圍最優秀作品獎，朴贊郁入圍最佳導演獎外，主演朴海日和湯唯也雙雙入圍影帝、影后。這也是湯唯是繼2011年《晚秋》後，第二度提名青龍獎最佳女主角，是否能成功獲獎令人期待。

最佳男主角部分堪稱死亡之組，《嬰兒轉運站》宋康拿下坎城影帝，《王者製造》薛景求也獲頒百想藝術大賞影帝，《分手的決心》也奪得釜日電影獎影帝，3人在今年都已分別「鍍金」，《緊急破降》李秉憲、《獵首密令》鄭雨盛也都有多個影帝獎座；最佳女主角部分也不惶多讓，包括《分手的決心》湯唯將與《人生真美麗》廉晶雅、《極速快遞》朴素談、《死亡預報》千玗嬉等多位演技派，以及《機密同盟2》潤娥爭后座。

最佳男配角部分也都是熟面孔，包括《犯罪都市2》朴智煥、《機密同盟2》丹尼爾海尼、《韓山島海戰》卞約漢、《緊急迫降》任時完、《樂透大作戰》高庚杓；女配角則是《緊急迫降》金素辰、《魔女二部曲：另一個她》徐恩秀、《作家我就爛》吳娜拉、《分手的決心》李貞賢、《獵首密令》田慧振。此外，IU（李知恩）憑藉《嬰兒轉運站》入圍女新人獎；《行動代號：狼狩獵》徐仁國和《人生真美麗》邕聖祐也入圍男新人。