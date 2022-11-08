前副總統陳建仁陪同民進黨台南市東區市議員候選人陳金鐘車隊掃街。（洪榮志攝）

距離九合一選舉投票日只剩10多天，正積極輔選民進黨台北市長候選人陳時中的前副總統陳建仁，8日首度抵達台南市，陪同民進黨台南市東區市議員候選人陳金鐘及南關線市議員候選人陳皇宇的車隊掃街。陳建仁告訴支持者，市長要選黃偉哲，議員也要拚綠營過半；陳金鐘是高醫的公衛碩士，他也曾在高醫任教，「公衛挺公衛」，希望優秀人才能當選。

儘管陳建仁已經卸任副總統，但人氣依舊相當旺，現場不少支持者都搶著要與他合影留念，他也來者不拒，展現平易近人的親和力。

在場的立委王定宇表示，當年陳副總統在民進黨總統初選選情最緊繃之際選擇退讓，卸任之後又放棄副總統禮遇，是他最敬佩的人。

王定宇還說，鑑於今年台南市長選情比較冷，讓民進黨處於當選邊緣的小雞們選情很緊張，因此他特別拜託陳建仁南下助選。陳建仁不僅要忙著中研院的基因研究相關工作，還要輔選陳時中，非常忙碌，在百忙之中還能專程南下協助，讓他十分感謝。