南港區某幼兒園傳出虐童案，監視器影像中老師不僅出言辱罵，還打巴掌、倒吊、打頭，涉嫌違反《兒少法》。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，她本身是個媽媽，理解所有父母都無法忍受，自己的孩子竟在幼托遭受不當對待；她呼籲教育局須盡快查明真相，若影片屬實，則依規定評估教師或園方資格，「若不適任，就立即退場。」

黃珊珊今（8）日在臉書發文表示，她是個媽媽，理解所有父母都無法忍受，自己的孩子竟在幼托遭受不當對待。昨天深夜，她看到南港私幼的影片中，女孩遭到掐頸與倒栽蔥，這明顯逾越合理管教的範圍。

黃珊珊指出，女童的心理健康必須第一個關注，兒少保護程序須儘速啟動。她也呼籲教育局須盡快查明真相，若影片屬實，則依規定評估教師或園方資格，若不適任，就立即退場。

對此，黃珊珊喊話「台北市對虐童案件絕對零容忍」，並強調，每一次虐童的新聞出現，都指出台灣育幼環境還有很大的努力空間。所以他更支持降低師生比，從現行1:15降至1:12，當教師有合理的勞動品質，才更能確保孩子受到妥善照顧。