市場觀望美國中期選舉結果，港股兩日飆1,256點後，8日早盤多空拉鋸，僵持在16,600點。

恒指開高44點報16,640點，最多曾升123點，高見16,719點，但買盤未跟進，大盤升勢不保，最多跌166點，低見16,429點，之後止跌回升，在16,600點拉鋸。恒指早盤收報16,588點，跌7點或0.04％。

國指早盤報5,616點，跌19點或0.35％。科指報3,371點，跌0.75％。大盤半日成交616.87億港幣。

藍籌個別發展。友邦升1.1％；匯控微漲0.1％；港交所升1％；騰訊升1.1％；碧桂園揚2.8％，為表現最好藍籌；但碧桂園服務跌2.1％；平保降1％；美團跌1.6％；海底撈挫2.8％，為表現最差恒指成份股；李寧降1％。

手機股方面，市傳三星電子明年手機生產量年跌13％，手機股個別發展。瑞聲挫4.1％；舜宇下滑0.1％；比亞迪電子挫3.8％；但蘋概系的高偉電子卻急升7.2％；丘鈦微升0.5％。

汽車股賣壓較大。比亞迪跌1.6％；小鵬降3.8％；蔚來重挫9.6％，為表現最差科指成份股；理想汽車挫4.8％；零跑大跌11.4％；廣汽跌1.5％；東風降2％；長汽挫3.8％；唯獨吉利微升0.2％。