42歲澳洲女星「胖艾美」蕾貝兒威爾遜（ Rebel Wilson）於今年6月公開出櫃並宣布與女時裝設計師羅曼娜艾古瑪（Romana Agruma）交往中。近日，她在IG上曬出一則女嬰照片，表示「自己有了孩子。」

女星蕾貝兒威爾遜過去以《歌喉讚》系列電影中的「胖艾美」一角聞名，感情關係也備受外界關注。據外媒報導指出，蕾貝兒威爾遜與羅曼娜艾古瑪在今年6月公開認愛，蕾貝兒更在IG上曬出兩人合照並寫下「我以為我正在尋找迪士尼王子，但也許我一直以來真正需要的是迪士尼公主。」並且在日前已曝光訂婚消息，讓粉絲們相當驚喜。

此外，蕾貝兒今日稍早在IG上PO出一張女嬰照，指出她擁有了一個美麗的奇蹟，表示「在上周，我的第一個孩子蘿伊絲莉莉安（Royce Lillian）透過代理孕母的方式出生了。」並且提到「相當感謝代理孕母的付出，謝謝她協助我建立一個家庭。這是一個很棒的禮物，而我已經準備好給小蘿伊絲我所有的愛了。」

事實上，蕾貝兒過去以「胖艾美」的外型，被封為「最美大尺碼女星」。然而，在2020年卻決意減肥，一年內爆瘦30公斤，在最新劇《我要回高三》中化身為擁有火辣身材的啦啦隊隊長，相當貌美。原來，這一切都是為了小孩做準備。此前，蕾貝兒在IG直播中就有提到，自己想要一個孩子，因此為了凍卵要保持身體健康，才能提高卵子質量。渴望孩子陪伴的心，不言而喻。