民進黨新竹市長候選人沈慧虹8日提出文化政策，將以3面向建構新竹文化，包括「​生產在地內容」，​以青創勇氣金搭配青年創業諮詢服務站，鼓勵記錄在地故事，並「打造故事平台」，以策展、市集、好物包裝等資源建立文化城市品牌，也要讓「文資新生」，針對日本海軍第六燃料廠、新竹少年刑務所職務官舍群與新竹神社進行修復、活化。

首先在「生產在地內容」面向，沈慧虹說明，新竹有300年的歷史，不僅是北台灣最早開發的城市，現在更是半導體的重鎮，有許多在地元素，如見域工作室、鴻梅文創、香山的竹魚水產與孢子蒝工作室，大家都在努力紀錄新竹的故事。

沈慧虹強調，要書寫、紀錄在地故事，就需要有人投入，她也提出「青創勇氣金」政見，未來每年補助100名創業青年，每月最低生活費1.5倍約2萬多元，保障基本生活，也會搭配成立青年創業諮詢服務站，鼓勵更多年輕人投入，一起寫下屬於新竹的故事。

而在「打造故事平台」面向，沈慧虹說，過去8年市府透過活動、刊物跟展覽，書寫新竹的故事，接下來也要藉由市府資源，建立新竹文化的城市品牌，也要將持續透過策展、市集、好物包裝，不僅轉譯這些新竹在地的故事，更讓文化有新生命，成為城市、為產品加值的重要資產。

最後在「文資新生」，沈慧虹強調，要讓文化資產回到生活，她盤點出3個重要文化資產，包括第「大煙囪」日本海軍第六燃料廠將持續爭取中央預算，讓見證新竹工業史濫觴的重要文化資產，重新開放。

還有全台少數保存完整的獄政聚落「新竹少年刑務所職務官舍群」，未來周邊官舍群也要一起活化，修復整個聚落，並邀請青創團隊進駐，也要重現「新竹神社」的歷史畫面，打開新竹神社，增加市民活動的公共空間，讓歷史重新回到市民的生活中。

沈慧虹也預告，近日前文化部長鄭麗君將至新竹為她站台加油，除再次表達過去文化部對新竹市文化資產的協助，也能針對文化政策交流、深化，用文化持續翻轉新竹。