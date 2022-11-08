機構住民快篩陽性率下降。圖為民眾接受採檢的畫面。（本報系資料照）

本土個案數連續4周，疫情向下趨勢明顯，中央流行疫情指揮中心表示，住宿式機構住民快篩陽性率從1.3％降至1.1％。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，機構住民陽性率從10月起連續3周上升、2周持平後首度看到反轉，和國內整體疫情脫離高原期有關，後續須看下降趨勢評估是否調整篩檢頻率。

住宿及社區式照顧機構定期公費快篩措施持續進行，指揮中心統計，上周機構工作人員陽性率0.7％，較前一周持平，而機構住民陽性率為1.1％，較前一周1.3％下降，也是5個星期以來首度出現反轉趨勢。

至於確診住民投藥情形，平均達到94％，其中住宿式長照機構為83％，一般護理之家為95％，老人福利機構為98％，精神照護／復健機構為83％。

隨著疫情趨緩，全國專責病房空床率也達到5成以上。羅一鈞表示，由於北區空床率達6成3、台北區為5成1，東區也高達7成；經指揮中心醫療應變組會議決議，調降台北區和北區專責病床開設率，從8％到10％下降為6％到10％。