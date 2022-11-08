《極限震撼》帶給觀眾360度環繞空間零死角的沉浸式表演。（寬宏提供）

發跡於阿根廷，在紐約外百老匯爆紅的舞台劇《極限震撼》，即將在2023春節強勢登台，帶來18場精彩演出，360度環繞空間零死角的沉浸式表演，七彩絢爛燈光與超近距離劇場演出，宛如置身大型派對現場，每位觀眾可以是演出的一部分，自2005年首演即造成轟動，吸引不少名人前來觀看，包括好萊塢明星瑪丹娜、李奧納多狄卡皮歐、碧昂絲、亞瑟小子都極力推薦。

《極限震撼》演出超過17年，口碑好評已超越元老級《藍人》，連續9年占領外百老匯必看劇目的一席之地，其標新立異的演出形式，譽冠全球最瘋狂的五感互動表演藝術，結合劇場、特技和裝置藝術的跨界演出，單純以情感、肢體和觀眾一同探索與冒險，躋身成為歐美時尚及前衛藝術的最高指標，受到國際媒體盛讚為「兼具劇場及Party的五感互動娛樂饗宴」，讓人重拾比日常更真實的自己，剩下一顆噗通狂跳的心，煩惱瞬間全忘掉。

「Fuerza Bruta」的西班牙文語意為「原力」，以顛覆感官，粉碎現實的束縛，展現力量與藝術的震撼魅力，整場演出約70分鍾，觀眾將全程站立觀賞，沒有固定的舞臺和座位，表演者出其不意的從四面八方湧現，可能此刻還望著頭頂上方的巨大透明水幕，下一刻極速突襲出現在身旁，完全融入觀眾一起放肆玩鬧，每位觀眾都將有機會和表演者近距離互動，宛如表演的一部分，共同創造前所未有的娛樂體驗。數個奇特場景一波接著一波，迷幻醉人和節奏強勁的聲光特效，不斷征服人體的感官極限。

本次來台演出將創下台北小巨蛋新里程碑，首次以每場次容納觀眾人數最少的演出形式，完美呈現《極限震撼》的互動體驗。觀眾將可以在諾大的空間內恣意走動，並滿足近在咫尺的距離窺探表演者的細微表演，感受其所帶來的震撼力與美感，瞬間達到瞳孔震撼的全新體驗。演出時間為明（2023）年1月22日至29日，門票將於本周四（10日）開賣，購票請洽寬宏售票、全台OK、萊爾富便利商店。