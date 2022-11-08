P. LEAGUE+新北國王籃球隊將在本周末（12日、13日）於主場新莊體育館迎接新賽季，開幕周球團安排了「楊敬敏MVP主題周」，12日對戰桃園璞園領航猿的比賽，賽前會舉辦楊敬敏上賽季年度MVP頒獎儀式，賽後還有限量100位球迷參加的「禁衛軍全隊簽名會」。

楊敬敏上季平均每場貢獻21.2分，另有4.9籃板、3助攻，在3月份更有過單場39分平聯盟本土球員單場得分紀錄爆炸性演出，帶領新北國王打出7連勝、進軍季後賽，榮獲年度最大獎年度MVP，12日賽前球團也為楊敬敏準備了，年度MVP頒獎典禮，屆時他將在知名原民藝術表演團體「旅北都蘭部落文化藝術團」戰舞迎接下進場領獎。

開幕戰當天，除了楊敬敏的MVP頒獎儀式，賽前將國王隊也舉行啦啦隊Queens三名練習生Nabi 373、小獅與巧妍的一日店長活動，帶球迷一探究竟這賽季的首波新商品，以及「Amigo 1：1互動體驗區」、「Amigo邁向MVP光榮之路」活動區，讓球迷一探究竟楊敬敏MVP之路的過程，賽後也會舉行限量100名的「禁衛軍全隊簽名會」。

13日迎戰新竹街口攻城獅的賽事，國王隊同樣準備滿滿的活動迎接球迷，當天下午3點10分進行限量100名的「Queens簽名會」，讓球迷近距離認識這季的Queens所有成員；兩天入場球迷有機會獲得Amigo楊敬敏MVP紀念拍拍扇與Amigo楊敬敏MVP紀念護腕，首日贈送「王城榮耀」年度主視覺海報，次日則是Queens 年度主視覺海報。

由於新冠肺炎防疫規定鬆綁，球場也全面開放飲食，包括觀眾席也能飲食，不過不用餐的時候口罩仍需配戴好，屆時新北在地特約店家也會進駐「新莊城堡」，在西側入口販售美食，力求讓球迷度過美好的周末假期。