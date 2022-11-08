小賴（賴晏駒）、黃偉晉、荳荳（何紫妍）今（8日）帶領隊員孟耿希、林亭翰、艾倫出席「凹嗚狼人殺：星狼崛起」海選活動，小賴與嘻小瓜日前被周刊爆料因為健身教練鬧翻，小賴今坦言2人生活圈不同，私下也不會相約。

小賴形容2人是「最熟悉的以前朋友」，因為生活圈跟工作都沒有重疊，私下很少聯繫，「我們現在只有回覆限動，最後一次聊line是在2020年，當時我們一起主持節目、討論工作」，他說新聞很荒謬，因為2人的健身教練根本不同，「小瓜照片裡打拳的教練我根本不認識，我也希望爆料的友人站出來解釋」，他說2人現在就像以前的高中同學，沒有一樣的生活圈，單純是感情淡了；新聞爆發後有跟嘻小瓜討論？他說沒有詢問，因為內心本來就不覺得是他。

何孟遠過去跟荳荳交往，卻在參加《全明星運動會2》時劈腿其閨密采子（謝采紋），沈寂19個月的時間，在日前舉辦「生日音樂會」，他當天受訪時再向荳荳致歉，「傷害到事件主角及被牽連到的人，對他們很抱歉，再次想跟他們說對不起」。

荳荳今說有看到新聞，表示事情已經過了很久， 雖然沒有封鎖對方，但2人已經沒有連絡，算是失聯的狀態，未來也很難是朋友，「我祝福他，現在就是不會打擾對方」；先前與黃宏軒傳緋聞的她被問及感情狀況，笑說：「現在就是開心的過每一天，每天都很認真陪大家訓練（狼人殺）。」理想型條件？她說喜歡聰明、邏輯好的男生。