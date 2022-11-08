中二所已搬遷到暫時廳舍，位於中山區民活動中心二樓。（警方提供）

中二所暫時搬遷，分局表示守護治安不打烊。（警方提供）

中二所原址等待改建，已關下鐵門並張貼暫時搬遷公告。（警方提供）

中二所搬遷公告。（警方提供）

台北市政府警察局中山分局因轄管林森北路、錦州街等八大行業密集區域，加上幫派在此活動頻繁，治安狀況複雜，素有「天下第一所」之稱，但該所辦公廳舍已有67年歷史，是台北市最老舊派出所廳舍，後方眷舍不僅天花板鋼筋裸露、樹根甚至曾從地板竄出，挨轟是「惡靈古堡」危樓，如今該所準備原地改建，目前警力先暫時搬遷到中山區民活動中心2樓，民眾洽公報案別跑錯地方。

中山分局長許頌嘉指出，考量中二所舊廳舍建造迄今已60多年，現況耐震能力不足，補強效益不佳，為維護員警辦公環境安全及帶給洽公民眾更舒適環境，目前已規畫原址重建，全新廳舍預計在2027年底完工。

許頌嘉強調，警政服務不因暫時遷址而打烊，中二所警力本月3日已由原址暫時搬遷至中山區民活動中心，地址在中山北路2段59巷21號2樓之4，繼續為民眾服務。

中山二派出所臨時廳舍3日正式啟用，雖僅提供員警過渡使用，但屋內環境乾淨、明亮，讓許多洽公民眾都耳目一新，直呼「比舊的更舒適！」，警方並提醒洽公民眾，可別跑錯地方。而派出所原有市話、警用電話也都不變，民眾若有緊急事故，找不到派出所，可直接撥打110。

中二所員警說，暫時辦公廳舍位在中山北路與林森北路中間巷弄，往中山北路雖是單行道巷弄，但往林森北路是雙向，轄區有突發狀況可快速馳援現場。而舊廳舍確實是危樓，下雨備勤室就淹水，裸露的鋼筋和不斷剝落的水泥牆面，都讓人待的膽戰心驚。

中山分局表示，未來新廳舍預計在2027年底完工，目前規劃地上11層、地下2層，屆時美侖美奐的建築辦公廳舍，將成為台北市最嶄新氣派的派出所，重回中山北路與民生東路口舊址。