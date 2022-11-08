沈玉琳透露芽芽跟女兒都會過敏。（豪洗洗衣球提供）

沈玉琳。（豪洗洗衣球提供）

以寵妻、寵女令人印象深刻的沈玉琳，近日分享寵妻秘訣，表示他不僅把賺的錢都給芽芽，日常也會分擔家務，擔任陪睡的重責大任，「倒垃圾、拖地、洗衣、照顧小孩都是我們共同分擔，她白天親帶女兒，我上次陪睡到半夜3點才成功入睡」。

沈玉琳透露芽芽跟女兒妍妍都有過敏，每當季節變化、空氣品質變差就容易發癢不舒服，所以每周都要吸灰塵跟定時開空氣清淨機，他近日以暖爸、主夫形象代言豪洗洗衣球，他說接代言的主因是洗衣球有效防蟎6周，可以讓女兒在健康清潔的環境下長大；他比較過去的清潔發現，「之前洗衣服洗娃娃用的都是倒洗衣精進洗衣機洗，閒的時候我會用手洗，換很多款洗衣精但妍妍跟芽芽還是會反應身體有點癢，不知道成分有傷皮膚的物質還是怎麼了，不過自從用了豪洗洗衣球我覺得就比較不會有這樣困擾，包含皮膚上的過敏都有明顯的減少，像我女兒很喜歡娃娃常常抱它們，以前都會打噴嚏，但用這款洗衣球後就比較不會有這方面困擾」。

他也提到日常出外景，衣服常會沾染髒污，所以洗衣時都堅持將自己跟女兒的衣服、貼身衣物分開清潔，「在外面沾染的細菌很多，所以一定要分開洗，這也是為了寶貝女兒著想，這樣才可以讓洗衣球的除菌洗淨效果達到最高，豪洗洗衣球小小一顆就可以洗6公斤的衣物，相當實用」。

芽芽也被特殊的愛心造型成為粉絲，沈玉琳笑說：「外面市售的洗衣球包裝看起來會比較陽春，但豪洗新推出的這一款心型小巧很有質感，很能打動注重質感、儀式感的廣大族群，愛心造型也讓做家事時充滿粉紅泡泡、浪漫的感覺，稀鬆平常的家務事也變得特別和浪漫，大推婆婆媽媽們使用」。