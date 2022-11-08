元宇宙館內也建置觀測天文設備，讓孩子白天晚上都可以學習。（吳建輝攝）

王惠美表示，元宇宙智慧館以「教師增能」、「學生自造」與「環境升級」三大主軸來推動。（吳建輝攝）

全球科技巨擘看好「元宇宙」發展，紛紛投入開發與應用，彰化縣因應潮流，推動元宇宙教育，8日上午彰化縣長王惠美在彰化藝術高中揭牌彰化首座「元宇宙智慧館」，王惠美說，要讓彰化囝仔具有國際觀與競爭力，培育頂級優質國際人才，與國際接軌。

彰化藝術高中元宇宙智慧館揭牌啟用，彰化縣長王惠美特地前往揭牌開箱，彰化藝術高中元宇宙智慧館，由縣府補助157萬5000元打造，這也是彰化第一所「元宇宙智慧館」，開發相關課程，讓彰化元宇宙教育課程在111年度正式啟動。

王惠美表示，元宇宙智慧館以「教師增能」、「學生自造」與「環境升級」三大主軸來推動，並開發「卦山科普，綠能共榮」、「卦山縣城，以彰雅化」、「卦山天文，攜手共創」及「卦山競技，實虛互動」四大課程，帶領學生利用AR、VR技術來體驗百年彰化古城，一窺卦山天文奧妙、探索SDGS綠能永續主題及運動科技虛實互動。

王惠美說，現在的孩子真的很幸褔，透過新式科技可以學得更多，更加活用，元宇宙館內也建置觀測天文設備，讓孩子白天晚上都可以學習，未來元宇宙智慧館將當做師資培訓中心，帶動教師將元宇宙教育融入校本課程計畫中。

縣府表示，彰化藝術高中座落於八卦山，擁有獨天獨厚的豐富生態與歷史環境，未來元宇宙智慧館將以彰化共榮圈的角度，結合在地素材與科技學習，帶領彰化學子開創全球視野，與國際接軌。