一向軍風驃悍的陸軍特戰部隊，每年戰術訓練重頭戲，已由500公里行軍改為濱海城鎮戰，今年並首度演練「戰俘搜索」科目。

特1營近日展開為期12天的「戰術任務訓練」，部隊以徒步、乘車及空中機動方式，跨越桃園、新北、臺北及基隆地區。其間，實施「反破壞作戰」科目，並首度進行「戰俘搜索」科目；官兵在順利俘虜敵軍後，須在時限內完成「戰俘搜索」，由官兵負責搜查戰俘身上有無可運用情報、彈藥、武器及裝備，並進行收繳，在執行戰俘翻面動作時，則由另一名官兵在旁持槍戒備，確保人員安全，透過各項細節演練，完善官兵接戰程序，作為特戰部隊日後作戰依據。

陸軍特戰部隊向來訓練嚴格，並特別著重克服困難地形、惡劣天候及快速機動突擊之作戰能力，因此，除了跳傘、機降、狙擊、格鬥、特攻滲透、戰術偵搜等項目，以往年度訓練的重頭戲是長途戰術行軍，這項被外界稱為「500公里行軍」的訓練，主要選擇山地及淺山要隘路線，部隊走山稜線，結合國土保育及應援各關鍵節點等任務，磨練特戰官兵行軍耐力與複雜地形戰鬥技能。

不過現因兩岸軍事情勢升溫，共軍武器裝備及戰術戰法改變，特戰部隊又是關鍵戰力，國軍也調整特戰的戰術任務，自去年起，將濱海城鎮地形納入戰術任務規劃，並結合重要基礎設施防護與反特攻、反突襲等課目，安排與沿途友軍部隊共同進行演練，期間，依作戰兩時期、三階段時序，進行戰術整備、關節要點守備等課目訓練，不再進行「500公里行軍」訓練。

除了進行「戰俘搜索」科目；特1營還在淡水河口進行過兩次「精準火力導引」科目，模擬敵軍滲透登陸淡水河，關渡地區指揮部以CM34裝步戰鬥車、20機砲制敵，並由特戰官兵導引航空601旅AH-64E直升機做火力支援，由主攻部隊、特戰分遣隊（ODA）掃蕩敵軍。

從陸軍特戰部隊戰術訓練任務的改變，即可看出當前兩岸軍事情勢的對峙，以往，500公里行軍的訓練任務結束，特戰指揮部會邀請官兵家屬前往終點站熱烈迎接，官兵與家人擁抱場面不時可見，自去年改成濱海城鎮戰，特戰部隊用兵與部署即絕少對外公開。