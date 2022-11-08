32歲許先生因為工作的關係需要長時間用電腦，但卻常在工作到一半時突然大量流淚，非常困擾，於是前往眼科就診。經進一步檢查，發現其眼球表面淚膜層薄，而且角膜還有些破皮，診斷為「乾眼症」。

●這些族群較易出現乾眼症

台北慈濟醫院眼科部何旻潔醫師表示，眼睛的淚膜由內而外可分成三層，分別是讓淚水均勻分布在眼球表面的黏液層，有免疫球蛋白並且可以提供眼球表面養分的水層，以及包覆水層，讓淚水不至於太快蒸發的油脂層。

這三層只要其中一層過多、過少都會使淚液不平衡，出現乾眼症狀，常見於年長者、更年期荷爾蒙改變的女性、眼瞼內翻或外翻者、服用藥物者（如：青光眼用藥、抗憂鬱藥）或患有免疫疾病的病人。

●乾眼症年輕化與生活習慣改變有關

何旻潔指出，過往50歲以上患者發生乾眼症的機率約15%，65歲以上患者則是30-40%，然而，近年來因為民眾生活習慣改變，長時間配戴隱形眼鏡、使用3C產品、冬夏二季長時間在冷氣房或使用除濕機等生活方式，大幅增加了20到45歲年輕族群罹患乾眼症的機率。

「眨眼」這個動作可以均勻地混合油脂層、水層和黏液層，並將淚水分布在眼球表面，而人在自然情況下的眨眼頻率，一分鐘約10到15次，專注時會只剩下5到6次，淚水潤滑眼球表面的頻率不夠，自然就有乾眼情形。可是，乾眼症的症狀不是只有乾燥而已，少數患者會以「流眼淚」來表現。

何旻潔說明，要是眼睛乾到角膜受損，產生異物不適感，眼睛就會因刺激而產生反射性的淚水分泌，這種情況常發生在用眼過度，環境太乾燥的情況下。

●保持眼睛濕潤 4招學起來

何旻潔教導4招，保持眼睛濕潤明亮：

1、攝取足夠水量，若身處空調環境裡，勿靠近出風口，可放杯水或環境霧化器，增加空氣濕度。

2、皮脂腺開口位於眼瞼根部，可自行熱敷或輕輕按摩眼瞼周圍，讓其通暢。

3、隱形眼鏡勿配戴超過8小時。

4、適時補充含有EPA、DHA及維他命A等保健食品。

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