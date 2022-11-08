女爬進92歲老翁家行竊 見警大喊對方「老公！」

65歲陳姓女子結識獨居的92歲謝姓老翁，日前假裝好心帶對方回家，私下卻將謝家鑰匙複製，此後多次前往偷東西，謝女上月又以跪爬方式潛入謝家，警方獲報到場時，謝還假裝老翁配偶，大喊對方「老公！」企圖混淆，最後仍被當場逮捕。

萬華警方接獲謝姓老翁家屬報案，表示父親獨居在西昌街，最近三更半夜突然有人潛入，偷走裡面財物，透過遠端監視器觀察，發現疑似1名陳姓女子。

警方調查，謝女之前結識老翁，假裝攙扶對方回家，私下卻打了備份錀匙，此後疑似在半夜時潛入謝家搜刮財物，在警方提醒下，家屬表示以後會特別留意，一發現她會立刻報警。

9月16日凌晨陳女潛入謝家行竊成功，18日凌晨1時許，食髓知味的陳女再度前往，且以跪爬方式，慢慢摸進謝家，但觀察多時的家屬立刻發現、報警。

警方到場時，陳女竟還不斷叫老翁「老公！」，企圖喬裝被害人配偶，但被當場拆穿，警訊後被依竊盜罪送辦。