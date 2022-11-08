宜蘭縣長林姿妙感謝縣府同仁們在專業領域上付出貢獻。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左）今前往視察新羅東轉運站工程。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮為商業重鎮，縣政府考量羅東地區日益增加停車及運輸需求，遂向中央爭取前瞻建設經費4億8500萬元，並編列縣款4億9600萬元，共9億8100萬元，選定羅東後火車站傳藝路旁打造全新羅東轉運站，預計明年5月底完工；縣長林姿妙今（8日）前往視察該工程，希望如期如質完成縣內重要交通建設。

斥資9億8100萬元的羅東轉運站新建工程，由縣府建設處代辦，後續會由交通處啟動營運；因羅東臨時轉運站是跟民間地主租用土地，有些使用上的限制，遂縣府透過市地重畫取得轉運站用地，進行工程設計；於去年3月10日開工，目前進度超前為69％，預計明年5月底完工，歷時720個工作天。

新羅東轉運站規模為地下2層、地上2層的建築物，其地上1樓設計葛瑪蘭、首都、國光、統聯及大都會，5家客運業者的售票空間，提供國道客運、市區公車候車空間16月台，另有7個備用月台；站內也會增設店鋪，結合民眾需求設計商業空間；2樓有司機休息室、交通處管理中心及一些設備空間等。

而該棟建築物地下1、2樓除提供一般車位外，另設有無障礙、孕婦親子及低碳綠能專用車位，共有498席汽車及1202席機車停車位，皆配置車牌辨識、電子票證收費及燈號導引等智慧停車系統，有充足停車空間以因應通勤族轉乘需求。

建設處指出，新轉運站興建好後，會將傳藝路現有的分隔島打通，之後國道客運可從高速公路進入傳藝路，直接左轉進到轉運站裡，不用像現在再繞到傳藝路、光榮路，屆時整個交通動線更順暢，期盼能減少現在光榮路的車流負擔。

林姿妙今特別前往視察該工程，林表示，交通的順暢、經濟的發展非常重要，感謝縣府同仁們在專業領域上付出貢獻，也感謝建築師，希望大家一起努力團結合作，讓溪南重要的新羅東轉運站順利的如期如質完工。