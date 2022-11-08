在聖誕節前夕，英國的商業正面臨景氣低迷；在生活成本高漲之下，幾乎半數的英國家戶計畫刪減節慶的相關支出。

支付處理機構巴克萊卡(Barclaycard)周二表示，在10月21~24日的調查中發現，有48%的民眾在今年聖誕將減少支出，有52%打算減少購買禮物，有42%計畫減少社交活動。

巴克萊卡說，10月消費者支出為年增3.5%，高於9月的年增1.8%，但經通膨調整後，仍顯示出支出衰減。

隨著民眾從政府獲得400英鎊的帳單補貼，能源支出為年增36%，低於9月的年增48%。

在另一項調查中，英國零售商協會(BRC)表示，10月對主要商店的支出金額為年增1.6%，但是低於9月的年增2.2%，在計入通膨因素之後民眾採購金額更是大幅下降。

BRC執行長Helen Dickinson說：「對許多人來說，今年聖誕節會來得較晚，特別是家庭專注於平衡收支，抵押貸款的利率也上升，今年悲觀情緒會強過樂觀情緒」。

在調整零售商店鋪面積因素之後，BRC調查的零售銷售金額在10月為增加1.2%，低於9月的成長1.8%。

BRC表示，銷售小幅的上升，掩蓋了經通膨調整後的較大跌幅。

BRC表示，今年前10個月，食品支出為年增5.1%，非食品支出下降1.2%。由於天氣暖和，消費者推遲了購買冬裝，此外電熱毯和暖風機受到了較高需求，顯示人們追求更便宜的食品和保暖方式。