Ptt鄉民留言。（圖 / 擷取自Ptt）

人妻致電道歉！陳時中再噴金句「愧疚大可不必」 網嘆「水真深」：被摸還要對不起

民進黨台北市長候選人陳時中日前被國民黨台北市議員徐巧芯踢爆在餐敘過後與人妻牽手、摟肩，引起廣泛討論，他今天受訪時除坦言「太太很不滿」，也呼籲選舉要有人性。然而此說法引起了PTT鄉民的強烈不滿，他們怒問陳時中，「民進黨有資格提人性嗎」、「民進黨與其側翼搞起對手來，就很有人性嗎？」

陳時中今（8）日受訪被問到遭徐巧芯影射「鹹豬手」時，表示不管情勢怎樣變化，這就是惡意的動作，他希望不要再牽扯到其他的人，這不是社會想要的事情，並稱選舉時應要有人性，「大家針對台灣未來、台北未來發展盡量提出相關政見」，期盼不要再做傷害的人的事情。

相關新聞報導經轉發至社群平台Ptt後也引起鄉民們的熱議，但不少人大罵「真有臉講」、「太太的不滿是針對你啦」、「民進黨有資格提人性嗎」、「打蔣萬安姓氏就很有人性？」

也有人狠酸「去跟染疫死的一萬多人講人性啊，呵呵」、「民進黨說人性真是笑話」、「別人的錯」、「你們同黨同側翼搞起（對手）來就很有人性嗎」、「對高虹安有人性嗎」、「擋疫苗有人性？」