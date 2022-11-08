因疫情關係停辦1年的第16屆兩岸金門書展，將於11月11日至13日在金城浯江書院開展，本次將展出近年來大陸出版的優秀簡體圖書、文創商品，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，簡體圖品種包含藝術、文學、社科等適合大眾閱讀的好書，歡迎鄉親前往選購。

第16屆兩岸金門書展由金門縣文化局與海峽出版發行集團、中華民國圖書出版事業協會聯合主辦，福建新華發行集團承辦，福建省出版對外貿易有限責任公司、麗文文化事業機構共同執行。這次除了兩岸暢銷書籍的共同展售，也特別展銷具有福建特色的文創產品德化瓷器、福州油紙傘等，讓鄉親感受圖書盛宴的同時亦能領略到福建的地方文化。

金門縣文化局長許績鑫表示，欣見兩岸書展今年突破疫情，繼續深耕辦理，雖因疫情關係未能盛大舉辦開幕等活動，但仍對大陸新華出版集團予以兩岸書展交流活動的支持，表達深深感謝之意，他要感謝中華民國圖書出版事業協會長期協助，也期許未來有更多元多樣的主題展出。

兩岸金門書展自2004年籌辦，已成功舉辦了15屆，除了前年因疫情關係停辦一年，這項書展已成為每年一次常態化展出，今年已邁入第16屆，深受愛書人好評。

文化局指出，11／12當天還將邀請台灣水墨畫家方志偉老師蒞臨現場，指導油紙傘繪畫及版畫創作，11／8日起開放民眾網路報名參加，額滿為止。

文化局歡迎民眾多陪伴小孩乘此時機到現場選購圖書，既可享受一書在手的喜悅，並可達到寓教於樂效果，大家讀好書、看好書，體現「富而好禮」、「富而好書」的書香社會。書展期間內全場圖書及文創以85折銷售，歡迎喜好閱讀及藝文的鄉親遊客們前往參觀選購。更多活動資訊請鎖定金門縣公共圖書館臉書粉絲專頁。