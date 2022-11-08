推動雙百年環線計畫，新北市觀旅局8日在猴硐瑞三整煤廠3樓舉辦「雙百年系列協作計畫-雙百年概念展」，為期一個月的實體展出。精選100張照片來呈現展出100則珍貴的在地故事，內容包含了雙百年文化體驗路徑及三個敘事聚落的介紹以及豐富的人文地景，開放時間為周一至周日上午9時至下午6時。

觀旅局規畫並推廣「雙百年環線計畫」，在這範圍內有淡蘭古道見證馬偕博士往宜蘭辛苦傳教的篳路藍縷，有豐富的生態及蕨類植物，有台灣唯一兼有金礦與煤礦的特殊地質，有拿生命拚博一口飯卻貢獻了台灣經濟奇蹟的礦業發展歷史，有一個又一個的火車隧道以及平溪線上火車在不同地景的特殊景緻，三個聚落座落的基隆河谷，有著更多令人驚艷的美景，以及兩百年累積下來豐盛的文化內涵透過本次策展等著大家來尋幽探訪。

為讓更多民眾體會雙百年環線美景及豐富的歷史，觀旅局於猴硐、三貂嶺、牡丹地區除了進行聚落環境營造工程外，也和專家學者、在地團體合作，透過故事的傳譯，讓更多人了解雙百年的豐富內涵。

整煤廠推出1個月的實體展覽，是由地方及關心地方的朋友們，從不同的關心及多元視角，精選100張照片來呈現100則地方深厚的文化基底及動人故事。11月28日及12月3日則推出3場走讀活動則由專家帶領，安排了走入地方的行程，讓遊客從不同的視角及體驗了解雙百年地區。

相關雙百年系列協作計畫-走讀活動，即日起於新北旅客Facebook粉絲團平台開放報名。