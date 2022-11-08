華華日前赴泰拍攝寫真集。（RedBoy提供）

華華擁有32E的渾圓雪乳。（RedBoy提供）

擔任寫真model已經進入第10個年頭的「戀愛系女孩」華華，擁有32E的渾圓雪乳，藏不住的好身材與她雙眼滿溢的甜蜜笑意，更在社群上獲得戀愛系女孩的封號；擁有32萬粉絲的她，於今年8月飛到泰國，拍攝寫真《最美好的樣子》。

常常在社群上用各種性感照餵養粉絲眼睛的華華，這次在曼谷鱷魚頭河邊市場，手拿飼料用各種撩人姿勢餵養河邊的鱷魚；抑或是身穿白色洋裝走在豔陽高照的考山路上，各種滿滿「泰味」的寫真內容，讓人彷彿跟著華華一起重溫大學時期的畢業旅行，享受著戀愛系女孩的泰式濃情蜜意。