警察大學校長陳檡文（見圖）被踢爆2017年間擔任警政委員時，曾與黑道宴飲。（中時資料照）

警察大學校長陳檡文日前被爆料，2017年擔任警政署警政委員時，曾與黑道大哥到招待所宴飲，據傳還邀來傳播妹陪喝，陳則不否認去過招待所，但強調是為了蒐集白狼張安樂統一促進黨的金流情資。經立委要求警政署進行調查，警政署督察室函覆立委資料證實，陳與會前並未依規定報備，事後也無繳交書面報告說明，與事實相悖離。

黃明昭表示，督察室將歷次警務人員接觸對象報備名單重新檢視，並未發現陳檡文事前報備及事後報告資料，未來將進行詳細調查，至於是否進行懲處?因警大校長屬於內政部管轄，將等待調查後報請內政部核定。黃明昭表示，警政署向來強力要求，警務人員在接觸對象時，事前必須報備與事後必須提交報告，但經檢視歷年資料，陳檡文並未有紀錄存在。

陳檡文近日遭爆料，2017年擔任警政署警政委員時，曾與黑道一同出入北市信義區豪華招待所，與會人員包括博弈大亨「鱸鰻」林秉文、當鋪業者等，疑似有找來傳播妹同歡。

陳檡文則不否認去過招待所，強調是為了收集統促黨總裁「白狼」張安樂的情資，才主動邀約在澳門經營賭場的林秉文，並由林安排見面；陳也指出，這段影像多年前就被爆出，當年鬧得沸沸揚揚，在警界已是舊聞，究竟為何「舊案新炒」，陳檡文也相當意外與好奇。

對此，有立委要求警政署提出書面調查報告，經過內部調查，警政署督察室函覆立委報告內容證實，時任警政委員陳檡文2017年與會前，並未依警政署頒布的《警察人員與特定對象接觸交往規定》向上報備，見面結束後也沒有上呈書面報告，陳的說法與事實悖離。