大陸知名女星范冰冰，2018年因捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，淪為劣跡藝人，也讓原本如日中天的演藝事業一夕崩塌；但近幾年范冰冰不斷找機會復出，除了日前被拍到現身南韓客串韓劇外，近日也終於登上大陸版的時尚雜誌，疑似為復出鋪路。

范冰冰自從陷入陰陽合約逃稅案之後，她就幾乎大陸演藝圈封殺，只能將重心放在個人保養品牌上，但她並沒有因此洩氣，反而頻頻登上國外雜誌，並飛往南韓在新戲中客串，雖不少人對於她積極復出的評價兩極，但她的名字仍經常出現在熱搜中。

而在大陸地區被封殺許久的她，近日終於登上大陸時尚雜誌《Schön!》的封面，在公開的照片中，只見范冰冰頭戴古代皇冠，身穿黑色馬甲禮服，並用浮誇的金色造型披風卡在手臂上，大方展現飽滿的上圍與凹凸有致的身材曲線；另外，她還換上多套造型禮服，並在中式建築中擺出各種姿勢，完美結合中西方元素，也展現出女王般的霸氣。網友看到後也忍不住大讚「我的媽呀！一張臉撐起一個時代(雖然我知道她是劣跡藝人，對不起，別罵我)」、「她果然內娛顏值天花板，沒人反對吧！」、「隨便發揮一下就是別人天花板的水平」、「這麼些年還是很美啊」、「女王要回歸了」意外獲得大眾好評。

事實上，范冰冰不久前才被拍到帶著父母低調抵達香港，還疑似與香港多位電影人見面、會談，近日又開始登上大陸的時尚雜誌，復出之路指日可待。