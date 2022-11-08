高雄市大寮區88橋下今（8）發生2輛車在路口遭開15槍，1人頸部中彈，1人腿部中彈，警方追查兇嫌開的3輛轎車，發現全是懸掛假車牌，且都是權利車。（取自記者爆料網）

高雄市大寮區88橋下今（8）發生2輛車在路口遭開15槍，1人頸部中彈，1人腿部中彈，警方追查兇嫌開的3輛轎車，發現全是懸掛假車牌，且都是權利車，其中一輛由高雄當地幫派購買，另外2名被害人都有前科和幫派背景，整起事件是否為黑道駁火糾紛仍待釐清。

據記者爆料網，警方表示目前針對三輛涉案黑車調查後，發現三輛車懸掛的車牌都是假車牌，而且都是權利車，懷疑案情恐怕不單純。而外傳其中一輛涉案的權利車是高雄當地幫派分子購買，且曾涉及槍擊案，由於案發後，該名幫派份子不知去向，究竟兩者有無關聯，目前警方正在調查釐清。

高雄市大寮區88橋下今（8）發生2輛車在路口遭開15槍，1人頸部中彈，1人腿部中彈，警方追查兇嫌開的3輛轎車，發現全是懸掛假車牌，且都是權利車。（圖／民眾提供）

初步了解，嫌犯跟到路口時，先從後方朝其中一輛白色BMW開了4槍，27歲的侯姓駕駛頸部中彈，他受傷後車撞到電線桿，車上劉姓男乘客及吳姓女乘客受輕挫傷，嚇到趕緊逃下車；另一輛白色的Toyota Camry也遭開11槍，車上25歲的翁姓駕駛右大腿中彈，2輛車距離約300公尺遠。

高雄長庚表示，侯姓男子稍早意識清楚，但中午時意識突然不清、出現腦腫脹，目前醫院安排減壓手術全力醫治中。另一位男子身體有多處外傷及槍傷，生命跡象穩定，在病房持續治療中。目前2車都宣稱彼此不認識，也不認識嫌犯，且目的地不同。