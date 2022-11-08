詐騙集團囚禁、凌虐來自全台60多名求職者，釀成3死悲劇，震驚國人，宛如柬埔寨KK園區翻版。國民黨團今開記者會譴責蔡政府，滿腦子只想著選舉。國民黨團副書記長洪孟楷表示，國人都分不清楚蔡英文是總統？還是民進黨主席？在蔡英文總統近15篇臉書貼文中，全部都是選舉貼文，在蔡英文臉書中看不到分毫關心。

國民黨團總召曾銘宗表示，國內治安竟然敗壞到如此程度，國民黨團對於蔡英文總統、蘇貞昌院長迄今不聞不問，給予最嚴厲譴責，並要求蔡政府必須拿出具體措施，全力掃蕩犯罪集團，確保求職民眾人生安全。倘若國內治安持續惡化，內政部長跟警政署長也該為此下台負責。

國民黨團書記長李德維表示，當初發生柬埔寨KK園區囚禁台灣人案件時，行政院長蘇貞昌指示全力援救國人，打擊犯罪幫派，也不忘大酸是中國大陸一帶一路所帶來的後遺症。但現在，相同模式的犯罪案件發生在台灣，難道台灣也是一帶一路？說好的打擊幫派犯罪呢？

李德維指出，本周立法院內政委員會，將會針對社會安全相關議題專報，內政部長徐國勇有這個責任和義務親自出席，面對立法委員相關質詢，不要推給次長。國人看到的是，蔡政府高層在拚選舉，警界高層在拚升官，僅剩下基層員警在拚治安。

首席副書記長謝衣鳯表示，詐騙集團拋出高薪誘惑來自全台的受害人，行政院一直強調政府積極打擊詐欺，但有沒有做到取締網路高薪及投資詐騙的貼文廣告？揪出背後實際操控的犯罪集團？對於失蹤人口的帳戶，警政署與金管會是否有進行跨部會合作？

洪孟楷質疑，上從總統府、行政院、內政部到警政署，到底有沒有動起來？還是蔡政府現在心心念念的都是選舉？看到發生如此嚴重的暴力犯罪、囚禁凌虐，居然還能視而不顧？洪孟楷指出，發生在桃園青埔的囚禁凌虐致死案後隔天，蔡英文總統前往距離案發現場8分鐘的選舉造勢場合，為黨籍桃園市長候選人高喊「凍蒜」，卻不願前往警分局，慰問辛苦辦案的基層員警，是要多冷血，才會做出來的事？