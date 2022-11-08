新北市警方近日破獲台版柬埔寨詐騙集團，救出58名被害人，追查後發現3人遭虐死。警方調查，上週六被逮捕的37歲「茶董」陳樺韋只是幹部，疑並非首腦，專案小組昨組織大批警力，前往墾丁會同恆春分局再逮捕與「茶董」同等的幹部30歲涂姓男子（綽號蝦董、龍蝦）以及22歲廖女情侶檔，目前正帶回大隊釐清。

據悉，詐團據點被破獲後，集團重要幹部及背後主嫌四處逃竄，身為重要幹部「茶董」陳樺韋當時打包衣服，正要從桃園龜山區的住處跑路，卻被準備已久的警方破門逮人，還在他身上起出52萬元現金。

警方掌握，與「茶董」同等幹部的涂男（蝦董、龍蝦）和同為集團成員的女友2人連夜南下到屏東墾丁，準備偷渡到菲律賓，但因為九合一大選將近，海巡署對出海漁船、遊艇管制變嚴，導致其無法偷渡出境，專案小組連夜南下，會同恆春分局，將涂男及廖女逮捕，另外46歲鄭男、19歲邱男以及17歲黃姓少年先後到案，目前到案人數28名。

據了解，46歲鄭男原本是被害人，但在關押過程中獲得詐團幹部青睞，遂將其吸收，並負責拍攝現場狀況，回傳給詐團進行報告，目前正帶回大隊，將進一步釐清案情。