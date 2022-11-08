台中市市長盧秀燕今（8）日轉貼「臺灣青年民主協會」的影片，呼籲11月26日一起支持18歲公民權。盧自爆，她早在從2014年還在擔任立委時，就非常關注相關提案，很早就在倡議18歲公民權；這次修憲是最接近成功的一次，期望大家一同關注，千萬要投下同意票。

盧秀燕今日在臉書發文，轉分享「臺灣青年民主協會」的宣傳影片，表示其實當她還在擔任立委時，就開始倡議18歲公民權了；從2014年提案至今8年多了，此次修憲是最接近成功的一次，期望大家一同關注。

盧秀燕喊話「這一次，挺青的！」盧強調，全球有超過100個國家的法定成人年齡為18歲，在我國，18歲要服兵役。這說明18歲已經是可以上戰場保衛國家的年紀了，權利義務要對等，讓年輕人負責、自主，一起關心國家政策。

針對年底投票，盧秀燕表示，希望大家千萬投下同意，而她本人也支持18歲公民權，希望大家同心協力「挺年輕世代同行」。