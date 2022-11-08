張愛雅（原名：張艾亞）今（7日）傳出登記結婚喜訊，對象是大她7歲的圈外人，這段婚姻也備受祝福。曾經她與許孟哲3年的感情結束後，消息震驚外界，如今她閃嫁舊愛，穿婚紗的絕美模樣也隨之曝光。

愛雅說老公現在還在減肥，因此對他很保護，都沒對外分享其長相及照片，等他瘦下來再公開，「可靠踏實的他，正在慢慢適應，老婆是演藝圈的小螺絲，所以請大家多給我們一些空間，等他瘦回巔峰體態時再露臉。」

張愛雅與老公。(圖/夏和熙 IG)

好友夏和熙也曬出愛雅的婚紗照，「終於還是到了這一天，張小姐的婚禮我必須喝醉！！！」老公的背影也在限動曝光，看來是走高壯路線，期待張愛雅公開老公的真面目。

愛雅除了感謝老公外，也不忘吐槽一下老公「雖然你很愛放屁，雖然你有點愛碎念，但這就是我要的生活。」，最後，幸福說道：「感謝媽媽，感謝老天，我扎扎實實的嫁給愛情了！！！！！我有老公囉」。

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