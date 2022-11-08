台北市長候選人電視辯論會5日登場，其中三立主持人呂惠敏針對兩岸關係、意識形態提問，被認為是在幫民進黨候選人陳時中做球。國民黨台北市議員游淑慧認為，沒有人會在辯論會上支持統一，且在辯論會上提問的媒體，實際上是代表民眾提問，應該問市民想知道的事情，而不是提問人的意識型態，她並透露當天辯論一結束，就向「三立高層」吐槽，說這問題太LOW了。

日前傳出新戀情的游淑慧，今（8）日在網路直播節目討論台北市長選情，主持人錢怡君（錢子）表示，日前代表TVBS在辯論會上針對居住正義提問時，她在最後請幾位候選人自訂KPI，若沒達到是否承諾不連任，結果卻沒人敢回答，質疑「候選人是不是很膽怯？」

游淑慧解釋，選舉過程中常常會有各種團體，突然就拿出一張紙要求候選人簽承諾，但相關內容沒經過政策、預算等研究，候選人當然可以現場簽名，但最後結果就是很可能會跳票，但以社會住宅為例，若將KPI定太低，又會被笑「沒志氣」，因此對候選人來說，這題不論怎麼答都不利。

她強調，台北市的地本就少，第一波選址後就花費許多溝通成本，那剩下的沒這麼適合的位置呢？且社宅光是選址就有許多地方要注意，如無黨籍候選人黃珊珊提到東湖社宅預算被砍一事，但實際上該處巷弄狹窄，周邊學校也幾乎額滿，若蓋社宅會有更多人住進去，可能就會造成嚴重的交通問題，孩子的念書問題也需要解決，對住進去的人與原本就在附近的住戶來說是雙輸，沒法跟社區共榮。

「那天真的，我非常開心看到錢子提這個題目，因為我下節目就跟『三立高層』說，你們真是…提這種這麼LOW的題目！」游淑慧指出，媒體在這場珍貴的辯論會中提問，實際上是代表市民在問候選人問題，應該要如錢怡君一樣，尖銳的指出市政問題，而不是純粹作秀的意識形態，「問人家贊不贊成統一，哪個豬會在辯論會上說『其實我覺得統一還不錯』？」