半導體設備零組件供應商瑞耘(6532)受惠半導體產業積極擴產，2022年第三季稅後淨利連3季改寫新高，每股盈餘（EPS）1.45元，累計前三季稅後淨利倍增至1.37億元、每股盈餘3.81元，已雙雙提前改寫年度新高。

瑞耘股價10月中回測49元支撐後震盪走升，4日觸及59.3元後震盪拉回，今（8）日開高後勁揚5.96％至56.9元，隨後漲勢雖受賣壓出籠影響收斂，仍維持逾1.5％漲幅，終場上漲2.23％、收於54.9元。三大法人昨日調節賣超134張。

瑞耘2022年第三季營收創1.79億元新高，季增14.71％、年增30.64％。營業利益再創0.53億元新高，季增1.68％、年增達46.38％。毛利率41.11％、營益率29.56％，雖較第二季45.21％、33.35％新高略降，仍優於去年同期，改寫同期次高、歷史第四高。

在營收規模及本業獲利同步創高，配合匯兌收益挹注業外收益季增72.57％、年增達33.06倍挹注下，瑞耘第三季稅後淨利0.52億元，季增9.53％、年增達84.21％，連3季改寫新高，每股盈餘1.45元，亦再創新高。

累計瑞耘前三季營收4.67億元、年增達31.09％，創同期新高。營業利益1.48億元、年增達74.24％，已創年度新高，毛利率43.7％、營益率31.67％雙創同期新高。配合業外轉盈挹注，稅後淨利1.37億元、年增達近1.12倍，每股盈餘3.81元，已雙雙提前改寫年度新高。

瑞耘預期，受惠5G及高速運算（HPC）等相關應用的產業大趨勢、車用電子需求回溫，今年半導體產業可望持續成長。公司將秉持垂直整合製造優勢，有效控制成本、品質及交期爭取藍海市場訂單，預期銷售量可維持穩健成長，使今年營運重返成長軌道。