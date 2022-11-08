「2022世足看華視」由主播群黃天佑（左起）、徐有辰、王家中、趙榮瑞、謝昶易、陳亞理、蔡尚明、林裕豐、傑拉德專業播報。（華視提供）

「2022 FIFA卡達世界盃™」11月20日起在華視主頻12台推出「2022世足看華視」零時差Live轉播32強共22場精彩賽事，並於周一至五晚間10點推出「世足看華視賽前分析」，由華視體育主播謝昶易主持，他將身兼世足賽事的播報，在華視服務超過31年的他曾轉播過八屆奧運，並從1994年就開始參與多屆世足採訪與賽事轉播，他透露「從上屆2018世足開始，為了維持健康，以負荷長時間的賽事播報，積極減重8公斤，原本有31年菸齡，為了轉播也戒菸了，一直維持到現在，4年來1根菸都不碰!」同時為了訓練良好的體力，每週有3到4天會進行跑步、走路的運動，每次都是幾公里、上萬步以上，把自己調整在最佳狀態以迎接賽事播報。

「2022世足看華視」由主播謝昶易與陳亞理輪流播報，更找來黃天佑、徐有辰、王家中、趙榮瑞、蔡尚明、林裕豐、傑拉德擔任賽事的球評。主播謝昶易強調本次華視賽事轉播更加強調資深與專業度，除了自己和陳亞理、林裕豐都是資深體育主播外，球評陣容中包括王家中、趙榮瑞、蔡尚明都是曾任職於台灣足球代表隊的「國家級教練」，提供觀眾更專業的球評與賽事分析。身為資深元老級主播的陳亞理首次轉播世足，他表示「很開心在第一次在華視轉播世界盃，畢竟是國際級足球運動的盛事」，對於將主要負責凌晨時段的重要賽事，陳亞理說：「會在白天補眠，為凌晨賽事轉播養足了體力」，而談到賽事重點，陳亞理表示可以關注代表亞洲的日本隊、韓國隊，尤其日本隊和德國、西班牙、哥斯大黎加在32強被分在同一組，號稱是「死亡之組」，比賽絕對精采可期。

回顧到上一屆2018世足賽事，謝昶易對於克羅埃西亞隊的異軍突起印象深刻，他指出「這麼小的一個國家，打出這樣好的成績，有這樣堅強的韌性」，讓他看了非常地感動。謝昶易也回憶到當年前8強克羅埃西亞幾乎場場都踢到延長賽，每一場都弄到早上五點多，他說：「轉播完都天亮了，回到家很累但睡不著，整個人沉浸在賽事，心情上還是很悸動」，足見他對賽事轉播的熱情，謝昶易也相當期待今年賽事也有像克羅埃西亞隊一樣的黑馬出現。現年58歲的謝昶易也視體育主播前輩為傅達仁為偶像，表示傅達仁70歲了還參與賽事轉播相當地厲害，期許自己邁入花甲之年，仍能持續在體育新聞、賽事轉播上做出貢獻與成績。

除了精彩的賽事轉播，華視新聞資訊台CH52於11月開始推出「世足Goal了沒」單元，提供觀眾朋友世足知識、足球術語、球員介紹，以及相關的歷史典故給大家，由體育主播林奕雯、林淳霈、鄭雅方擔任播報，讓觀眾朋友更全面了解世足，不管跟朋友討論或是酒吧看球，都可以有聊不完的話題。華視主頻CH12週一至五晚間10點推出「世足看華視賽前分析」，介紹球隊與球星外，將會有最新戰況以及賽前分析，節目中也將邀請專業球評一起討論，11月20日起華視主頻CH12每天下午4點也將推出「世足看華視特別報導」，提供最完整的世足資訊與賽事報導。11月20日至12月18日華視無線獨家轉播2022卡達世足，零時差Live轉播32強共22場精彩賽事，完整轉播資訊請上「2022世足看華視」官網，將有更多世足賽事新聞、贈獎活動、世足冠軍之夜戶外轉播等活動資訊。