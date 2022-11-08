本土疫情下降趨勢明顯，外界關心「口罩令」何時放寬，中央流行疫情指揮中心表示，正在收集國際相關資料，例如世界衛生組織（WHO）建議室外不需強制戴口罩，我國預計朝此方向討論，決定第一階段鬆綁政策。

指揮官王必勝曾鬆口「最快11月後討論調整口罩政策」，指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前還在蒐集相關資料，根據過去作法，口罩政策不需由專家決議，大多是行政指引。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則指出，目前世界衛生組織建議，可考慮室外不需強制戴口罩，但室內或人潮擁擠處仍須戴口罩，「我們大概也會朝這方向做討論，討論有結果就會跟大家做報告」。

近來有醫師觀察到重複感染人數增加，大約每10名患者就有2人，重複感染比例高達2成！羅一鈞指出，目前國內重複感染累計6萬5808人；上周增加6700多位，當時累計確診人數為19.7萬人，兩者相除，重複感染個案只佔3％，可能是醫師所在區域或接觸到病患族群不同，也許會看到較高的比例。

另外，最近傳出民眾快篩陽性卻要求醫師不要通報，羅一鈞表示，民眾快篩陽性就醫，依照傳染病防治法，醫師需在24小時內通報，請民眾不應該用一些理由要求醫師不要通報，否則會導致醫師觸法；且民眾如果沒有完成確診，後續開立口服抗病毒藥和清冠一號都無法進行，將影響治療權益。